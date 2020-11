10-11-2020, Redactie

Acht kilo wiet, wapens en vijf aanhoudingen

Groningen - In een onderzoek naar handel in drugs is in een woning aan de Paramaribostraat in Groningen vrijdagmiddag bij een inval ruim acht kilo wiet aangetroffen, enkele honderden grammen hash en enkele duizenden euro’s aan contant geld.