10-11-2020, 112Gr.

Klein gaslek snel weer gedicht in Winschoten

Winschoten - In de Torenstraat in Winschoten is dinsdagmorgen om 10:50 uur een gaslek ontdekt door Enexis.

De brandweer kwam even ter plaatse om een veilige werkomgeving te maken. Enexis heeft het kleine lek dat er was gedicht. Al vrij snel kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.