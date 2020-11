10-11-2020, Marc Dol - 112Groningen/ mobiele telefoon foto`s

Schoorsteenbrandje in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Werfstraat in Stadskanaal heeft maandagavond korte tijd brand gewoed in een schoorsteenpijp naast de voordeur.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de schoorsteen geveegd. Na een controle of het vuur uit was kon de brandweer naar de kazerne terugkeren.