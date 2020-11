10-11-2020, Martin Nuver 112Gr.

Marktplaatsverkoper(37) bedreigd met klauwhamer

Groningen - Bij de Kornoeljestraat/Vlierstraat in Selwerd heeft dinsdagmiddag op klaarlichte dag een straatroof plaatsgevonden. Het slachtoffer(37) raakte gewond. De dader was gewapend met een klauwhamer meldt Burgernet Groningen.

Signalement

De dader is een man van ongeveer twintig jaar met een donker uiterlijk en een normaal postuur. Hij had dreadlocks en aan de zijkanten was haar weggeschoren. De man droeg een donkere jas en een capuchon en een donkere broek.

Ter plaatse werden diverse sporen veilig gesteld door agenten. De recherche kwam later ook ter plaatse.

Update 14.05 uur:

De straatrover(37) is nog niet aangetroffen. De Burgnetactie is wel beëindigd. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie over deze zaak als ze meer weten via 112 of 09008844.

Update: Dinsdagmiddag omstreeks 12.45 uur is in de Kornoeljestraat in Groningen een 37-jarige man uit Ten Boer slachtoffer geworden van een diefstal met geweld. Hij had via Marktplaats een afspraak gemaakt voor het kopen van een telefoon.

