Vanochtend is er een verdachte aangehouden voor het schietincident aan de Huygensstraat in Groningen op dinsdag 20 oktober. De verdachte is ook aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op oudjaarsdag vorig jaar in Hoogezand. https://t.co/aigvgPvcsu pic.twitter.com/6py7DJ3dF9