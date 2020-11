10-11-2020, Facebook Politie Oldambt

Zeven honden in beslag genomen

Winschoten - De Dierenbescherming en de politie hebben dinsdagmorgen in een woning in de Engelstilstraat in Winschoten maar liefst zeven honden aangetroffen die niet goed verzorgd werden.

De honden stonden in ongeveer 20 cm stront en afval. Ze werden bijna niet uitgelaten en de honden veroorzaakten veel geluidsoverlast door het geblaf. De dierenpolitie was ook aanwezig. De honden zijn in beslag genomen en de eigenaar heeft een proces verbaal gekregen. De honden zagen vandaag voor het eerst in lange tijd weer daglicht. (De foto laat zien hoe de honden hebben moeten leven)