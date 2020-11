10-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Mensen gaan nu veel illegaal vuurwerk kopen (Video)

Groningen - De vuurwerkbrance is boos over het besluit van het kabinet om met de jaarwisseling een vuurwerkverbod op te leggen. Het kabinet deed dit dit om zo de druk op de ziekenhuizen niet onnodig te verhogen. Die druk is door corona al enorm hoog.

“Ik was verschrikkelijk boos toen ik het gisteren hoorde,” zo vertelt Peter Oest van Paddepoel Fietsen. “Alle cijfers gaan op dit moment omlaag. Dat ze ook dit nog van ons afnemen is niet te geloven. ” Van compensatie wil hij ook dan ook (nog) niets weten. “Wat mij betreft gaat die compensatie gewoon naar de zorg zodat wij gewoon ons geld kunnen verdienen met het verkopen van vuurwerk.”Schrijft Oogtv.nl. Oest is bang dat mensen nu massaal illegaal vuurwerk gaan kopen. “En dan hebben we een veel groter probleem. Daarmee kun je complete bushokjes opblazen. Dan krijgen we pas een grote druk op de zorg.” Oest is ook bang dat hij ook in 2021 geen vuurwerk mag gaan verkopen. “Ik durf daar mijn hand voor in het vuur te steken.”