Op de #N7 bij Groningen-Helpman richting Heerenveen reed een vrachtwagen over een voorwerp. Gevolg is een lekke tank en diesel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Drachten/Assen rijdt beter om vanaf knp. Euvelgunne 👉 volg Ring-Noord. pic.twitter.com/EoXXw407xG