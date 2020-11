10-11-2020, Bron, Facebook Politie Ommelanden Noord

Hennepkwekerij ontmanteld in Holwierde

Holwierde - De Politie Ommelanden Noord heeft vandaag in Holwierde een hennepkwekerij ontmanteld. In een woning troffen ze een kwekerij aan met circa 300 planten.

De planten en overige benodigdheden voor kweken van hennep zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Naast de politie heeft Netbeheer Enexis onderzoek gedaan in de woning. Uit dit onderzoek bleek dat de elektriciteit voor de kwekerij gestolen werd. Van deze diefstal wordt aangifte gedaan.



Tegen de bewoners wordt proces-verbaal opgemaakt. De politie probeert hiermee het geld dat is verdiend met de kwekerij af te pakken. Ook zullen de bewoners een naheffing krijgen voor de gesloten elektriciteit.

