10-11-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen gevel van woning

Groningen - Dinsdagavond rond half elf werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval bij de Fultsemaheerd. Daar bleek een eenzijdig ongeval te zijn gebeurd.

Een automobilist was verongelukt met zijn voertuig tegen een gevel van een woning. Daarbij raakte de bestuurder en zijn inzittenden niet gewond.





Door het ongeluk is er veel schade ontstaan aan een slaapkamer in de woning. De gevel is daarbij flink beschadigd. Tijdens het ongeluk zat de bewoner in de woonkamer, hij bleef ongedeerd. Bouw en woningtoezicht zal ter plaatse komen en zal de woning gaan inspecteren of het nog veilig is om te bewonen.







Wat de oorzaak van het ongeval is, is niet bekend. De bestuurder is aangehouden voor artikel 8, het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Hij is meegenomen naar het politiebureau en daar zal worden onderzocht of dat ook het geval was. In het voertuig werd door de politie een fles met daarin lachgas aangetroffen.











Een bergingsbedrijf zal wanneer bouw en woningtoezicht hun inspectie hebben afgerond en de woning veilig te hebben bevonden, het voertuig gaan afslepen. De politie heeft de zaak nu in onderzoek.