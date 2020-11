11-11-2020, Rtvnoord.nl bron

Geen trekkers, maar koeien bij boerenprotest

Groningen - Demonstreren met trekkers is verboden, dus pakken protesterende boeren het woensdag anders aan. Zij namen vier koeien mee naar het provinciehuis, waar woensdag onder andere over het stikstofbeleid wordt gesproken.

Het is hartstikke rustig', zegt verslaggever Mario Miskovic. Vanwege de coronamaatregelen is er geen oproep gedaan om massaal naar het provinciehuis te komen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Er is daarom iets meer dan een handvol boeren aanwezig.

'Met trekkers demonstreren mag niet meer, dus moeten ze creatiever zijn. Die koeien mochten wel met de trekker gebracht worden, dus verderop staan er nog wel twee.'

