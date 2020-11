11-11-2020, Bron, Facebook Politie Westerwolde

Vrachtwagen geschaard op de N366 bij Ter Apel

Ter Apel - Vanochtend omstreeks 8:00 uur is op de Rutenbrockerweg een vrachtwagen geschaard. De chauffeur is daarbij gewond geraakt.

De hulpdiensten waaronder de brandweer kwamen ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen werd gecontroleerd door ambulancemedewerkers op verwondingen. Na de controle hoefde de chauffeur niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.







Door het ongeluk was de vrachtwagen diesel gaan lekken. De brandweer heeft het wegdek gereinigd. Vanwege de opruimingswerkzaamheden was de N366 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.







De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie noteerde gegevens en een berger heeft de vrachtwagen afgesleept