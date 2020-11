11-11-2020, Bron Oogtv.nl & YouTube: Opsporing Verzocht

11 tips na uitzending van Opsporing Verzocht over oplichting via verkoopsite

Groningen - De politie heeft elf tips gekregen naar aanleiding van het tv-programma Opsporing Verzocht van dinsdagavond. Daar waren beelden te zien van een man bij een geldautomaat in Groningen. Dat meldt Oogtv.nl

De man neemt geld op van een bankrekening die door oplichters gebruikt werd. De oplichters bieden goederen aan via een verkoopsite. Zij worden betaald door geïnteresseerden, maar die krijgen de producten nooit geleverd. De slachtoffers komen uit heel Nederland. Er zijn al meerdere verdachten aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment zijn er elf tips binnengekomen. Daarbij zijn ook namen genoemd. Wie informatie heeft over de pinnende man, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Video: