11-11-2020, Bron, Gemeente Stadskanaal & Archief foto - 112Groningen.nl

Gemeente Stadskanaal sluit WasExpress in Musselkanaal na drugsvondst

Musselkanaal - De gemeente Stadskanaal heeft op 11 november een bedrijfspand van WasExpress in de Schoolstraat in Musselkanaal gesloten. De politie trof op 1 juli een hennepkwekerij aan op het perceel.