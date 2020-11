11-11-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kabinet wil messenverbod voor minderjarigen

Groningen - De verkoop van messen aan minderjarigen in fysieke en online winkels wordt verboden. Het kabinet werkt aan een wet die dit verbod mogelijk maakt. Daarover bericht de NOS woensdag.

Aanleiding voor de wet is de oproep van de burgemeesters in het land. Vorige week liet 70 procent van de burgemeesters weten voor een messenverbod bij jongeren te zijn. Behalve de verkoop wordt ook het voor handen hebben van een mes of steekwapen straks duidelijker verboden voor jongeren. Op dit moment is het voor minderjarigen in de meeste gevallen al verboden om een mes op zak te hebben maar de wet daarover is nog niet erg duidelijk wat het handhaven moeilijker maakt.









Sterke stijging van het aantal steekincidenten

Behalve burgemeesters riepen de afgelopen periode ook politie, Kamerleden en scholen op tot strengere regels voor messen. Aanleiding is de sterke stijging van het aantal steekincidenten. Zo is het aantal minderjarige verdachten van messengeweld de laatste drie jaar meer dan verdubbeld van 160 jongeren in 2017 naar 380 vorig jaar. Ook het aantal minderjarige slachtoffers verdubbelde van 100 naar 200.









Flinke straf

Afgelopen voorjaar liet minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie nog weten dat een verbod niet de oplossing is. Daar komt hij nu op terug. “We moeten die ontwikkeling helemaal terugdringen. Het hebben van een mes of steekwapen is voor jongeren totaal uit den boze. Wie straks toch een mes op zak heeft kan een flinke straf verwachten.”