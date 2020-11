12-11-2020, Politie.nl, bron

Verdachte(16) van straatroven in Groningen aangehouden

Groningen - De politie heeft woensdagmiddag 11 november een 16-jarige jongen uit de stad Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van meerdere straatroven in de afgelopen week.

Het gaat om drie straatroven die vrijdag 6 november en dinsdag 10 november in de middag en avond zijn gepleegd in de Kornoeljestraat en Akkerstraat in Groningen. De verdachte zou een advertentie op Marktplaats hebben geplaatst en vervolgens een afspraak hebben gemaakt om het verkochte product te leveren. Op de afgesproken plek zou hij hebben geprobeerd de koper met fors geweld te beroven van zijn geld. Dit is in één van de gevallen gelukt.