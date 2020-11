12-11-2020, Politie Ommelanden Noord Facebook info

Politie zoekt getuigen van aanrijding Woldendorp

Woldendorp - Op maandag 26 oktober 2020 omstreeks 08.30 uur is er aan aanrijding geweest op de Heemweg te Woldendorp. Door de aanrijding raakte een betrokkene gewond.

Bij de aanrijding is echter een bestuurder doorgereden. Die bestuurder kwam vanuit de richting Scheemda en reed in een witte of wit-grijze personenauto.

Kent u de bestuurder van de doorgereden auto of bent u getuige geweest van de genoemde aanrijding dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

(kenmerk 2020313330)

