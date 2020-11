12-11-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Gewonde bij steekpartij Nieuwe Ebbingestraat in Groningen (video)

Groningen - In de Nieuwe Ebbingestraat in de stad Groningen werd donderdagmiddag rond 15:35 uur een steekpartij gemeld.

De politie is ter plaatse met meerdere voertuigen en heeft de straat afgesloten met een afzetlint. Wat er precies aan de hand is en of er gewonden zijn gevallen, is nog onduidelijk. De politie is op dit moment bezig met sporenonderzoek. Ook is er een ambulance ter plaatse.



Update 16:00 uur:

De politie meldt dat er rond half vier een steekpartij heeft plaatsgevonden waarbij 1 persoon gewond is geraakt. De politie heeft 3 verdachten aangehouden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan.



