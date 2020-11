12-11-2020, Jan Beets 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Vijf gewonden bij ongeval N355 Grijpskerk (Video)

Grijpskerk - Op de Friesestraatweg (N355) nabij Grijpskerk is donderdagmiddag om 15:30 uur een auto frontaal tegen een vrachtwagen gebotst. De toedracht is niet bekend.

Vijf ambulances

Maar liefst vijf ambulances kwamen ter plaatse om de gewonden te controleren op hun verwondingen. Drie van hen zijn uiteindelijk naar een ziekenhuis overgebracht.

De weg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer, hoelang dit nog duurt is niet bekend. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf zal de voertuigen wegslepen.

Tv Noord