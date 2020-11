12-11-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand Openheimstraat in Groningen

Groningen - Donderdagavond rond 17:15 uur werd de brandweer van Groningen opgeroepen voor een woningbrand aan de Oppenheimstraat in Groningen.

De brandweer kwam ter plaatse met onder andere een hoogwerker. Ter plaatse bleek er een brand te zijn ontstaan in de schoorsteen van een houtkachel. Brandweerlieden zijn het dak van de woning opgegaan en hebben de brand kunnen doven met een ramoneur.







Nazorg na een schoorsteenbrand

Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorste en brand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar laten vegen voldoende.