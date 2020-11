12-11-2020, Bron, OM.nl

Verdachten drugslab Lucaswolde ook betrokken bij drugslab Wanswert

Wanswert (Friesland) - Twee van de vier verdachten die op 27 oktober 2020 zijn aangehouden bij een inval in een pand aan de Munnekeweg in Lucaswolde (Westerkwartier) worden ook verdacht van betrokkenheid bij het opgerolde drugslab in Wanswert in februari van dit jaar.

De politie deed op 13 februari 2020 een inval in het pand in de Friese plaats dat in beeld was gekomen dankzij tips van oplettende melders. Het betrof een actief lab in een afgelegen boerderij waar vermoedelijk methamphetamine (crystal meth) geproduceerd werd. Daarnaast werd er ook nog een lab in aanbouw ontdekt. Ook werd er een grote hoeveelheid eindproduct van een synthetische drug aangetroffen, het gaat vermoedelijk om crystal meth met een straatwaarde van rond de 4 miljoen euro. Er werden geen aanhoudingen verricht.

Lucaswolde

Bij een inval in een pand aan de Munnekeweg in Lucaswolde (Westerkwartier) is op 27 oktober een drugslab aangetroffen. Daarbij zijn vier verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Amsterdam, Almere en de gemeente Westerkwartier. Uit onderzoek is gebleken dat twee van de verdachten (de 47-jarige man uit Amsterdam en de 64-jarige man uit Almere) ook betrokken zouden zijn bij het drugslab in Wanswert.

Raadkamer

De raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden heeft gisteren besloten alle vier de verdachten voor 90 dagen langer in voorarrest te houden. De 59-jarige Amsterdammer en de 54-jarige man uit Westerkwartier worden verdacht van het medeplegen van vervaardigen van verdovende middelen. De andere twee verdachten worden naast medeplegen van het vervaardigen van crystal meth in Lucaswolde en Wanswert ook verdacht van voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen hiervan aangezien in Wanswert een werkend lab en een lab in aanbouw is aangetroffen.

Zie ook: