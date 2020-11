13-11-2020, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Totaal verwoeste woning wordt gesloopt

Paterswolde - De woning in Paterswolde die afgelopen mei door brand werd verwoest wordt deze week gesloopt. Vrachtwagens voeren het gesloopte materiaal af.

Terugblik

De vrijwillige brandweer van Eelde werd die vrijdagavond in mei 2020 omstreeks half negen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Meerkoetlaan in Paterswolde. Al vrij snel na de eerste melding werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand en extra voertuigen, waaronder twee tankautospuiten, een hoogwerker, en meerdere waterwagens, kwamen met spoed ter plaatse.







Ambulances staan standby

Ook twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plekke bij de brand. Dit omdat het vermoeden bestond dat er nog personen in de woning aanwezig waren. Later bleek dit niet het geval te zijn. Zover bekend raakte er niemand gewond.





Lastig te bestrijden

Brandweerlieden zijn druk bezig om de brand in de woning te bestrijden. Volgens een omstander is de brand begonnen op de bovenverdieping van de woning. Bij de brand komt flinke rook vrij dat boven het Paterswoldsemeer goed te zien was.

De brand zat vooral onder het dak, en was daarom ook lastig te bestrijden.





Opschaling Grote brand

Om tien voor negen werd er door de brandweer opgeschaald naar grote brand. Een groot water transport vanuit de stad Groningen komt ter plaatse om de aanwezige brandweervoertuigen van voldoende water te kunnen voorzien tijdens de bestrijding van de brand.

