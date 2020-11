13-11-2020, 112Groningen.nl

Gekantelde vrachtwagen: Afrit Bareveld afgesloten

Bareveld - De N33 afrit Veendam-Zuid (37) bij Bareveld/N385 is vrijdagmiddag afgesloten i.v.m. een gekantelde vrachtwagen.

De toedracht van het ongeval is niet bekend. De afslag is urenlang afgesloten voor het verkeer vanwege bergingswerkzaamheden. Het is nog niet bekend hoelang dat gaat duren.