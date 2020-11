13-11-2020, Rtvnoord.nl bron

In hoger beroep acht jaar cel en tbs in Winschoter zedenzaak

Winschoten - De 48-jarige Michel M. uit Winschoten is voor het prostitueren van zijn toen 13-jarig nichtje in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hiermee blijft het vonnis van de rechtbank in Groningen in stand. Meldt Rtvnoord.