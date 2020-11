13-11-2020, Om.nl

Politie en OM: Stop met ‘pedojagen’!

Landelijk - Politie en Openbaar Ministerie doen een dringende oproep: stop met ‘pedojagen’. Aanleiding is een reeks van ruim 250 incidenten de afgelopen maanden waarbij zogenoemde ‘pedojagers’ betrokken waren.

In veel gevallen werden vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of aan de schandpaal genageld. Politie en OM zijn bezorgd over deze ontwikkeling.

‘We maken ons echt zorgen. Burgers spelen voor eigen rechter. Ze denken dat ze het recht een handje helpen, maar ze helpen ons eerder van de wal in de sloot,’ zegt Oscar Dros, portefeuillehouder burgeropsporing bij de politie. ‘Pedojagers kosten ons veel extra werk, dat gaat ten koste van ons bestaande werk dus ook ten koste van het opsporen van kindermisbruik.’

Weinig mogelijkheden

De afgelopen weken hebben politie en OM met een open blik gekeken naar de mogelijkheid voor burgers om bij te dragen aan het opsporen van verdachten voor kindermisbruik. Hoofdofficier van Justitie John Lucas, portefeuillehouder Burgerparticipatie vanuit het Openbaar Ministerie: ‘Hoewel er wettelijke mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te chatten zonder dat je uitlokt, wijzen wij de werkwijze die we nu zien af. Het escaleert snel en leidt niet tot een oplossing van het probleem. We staan open voor de samenwerking met burgers, maar op dit terrein moeten we een duidelijke grens trekken.’ Maar wat kun je dan wél doen? ‘Als je een serieus vermoeden van kindermisbruik hebt, geef dat dan meteen door aan de politie.’

Meteen actie bij gevaar

Bij een melding of aangifte van een zedenzaak bekijkt de politie direct of er iemand gevaar loopt. Als dat zo is, wordt er meteen ingegrepen waar dat kan. Ook wordt bekeken of er sporen veiliggesteld moeten worden om te voorkomen dat dat daders ontkomen. Dros: ’Mensen verwachten soms dat we dan meteen iemand oppakken, maar zo werkt dat vaak niet. We zullen eerst zorgvuldig bewijs verzamelen en pas een verdachte aanhouden als er sprake is van een strafbaar feit. Het uitzoekwerk kost tijd en is voor mensen vaak onzichtbaar, maar dat betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurt’.

Donderdag werd bekend dat een fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem eind oktober mogelijk het gevolg is van een uit de hand gelopen ‘pedojacht’. ‘Dat maakt onze oproep alleen maar indringender. Stop met uitlokken, stop met aanhouden. Stop met pedojagen,’ besluit Dros.