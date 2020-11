Daar troffen de agenten later resten drugs en hulzen aan. Uit getuigenverklaringen is duidelijk geworden dat er een confrontatie tussen twee partijen heeft plaats gevonden. Hierbij is één auto in de sloot beland en achter gelaten.

De politie doet onderzoek naar deze confrontatie en wie er bij betrokken zijn geweest. Uit het eerste onderzoek is duidelijk geworden dat er vermoedelijk met knalpatronen is geschoten. Hebt u informatie over dit incident? Bel 0900-8844. Liever anoniem? Bel M via 0800-7000.