14-11-2020, Oogtv & Rtv Drenthe

Vliegen vanaf Eelde vanaf volgend jaar duurder

Eelde - Wie volgend jaar vanaf Groningen Airport Eelde, of van welke Nederlandse luchthaven dan ook, een vliegreis maakt gaat per vliegticket ongeveer 7,45 euro vliegbelasting betalen.

Daarover bericht RTV Drenthe.

Het plan om een vliegbelasting in te voeren lag al enige tijd op de plank. Tot nu toe had staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Financiën nog niet een datum genoemd omdat de luchtvaartsector het door de coronacrisis erg zwaar heeft. Daar is vrijdag verandering in gekomen toen het kabinet liet weten de vliegtaks per 1 januari 2021 ingevoerd gaat worden.

Het precieze bedrag dat mensen moeten gaan betalen moet nog vastgesteld worden. Dit is afhankelijk van hoe de prijzen van goederen en diensten zich gaan ontwikkelen. De verwachting is echter dat het bedrag rond de 7,45 euro komt te liggen.