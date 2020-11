14-11-2020, Oogtv.nl (Bron) & Foto: Jelmer Wijnstra

Uitslag corona-snelteststraat Martiniplaza duurt soms langer dan 24 uur

Groningen - De uitslag van de corona-snelteststraat die sinds afgelopen maandag operationeel is in Martiniplaza laat langer dan 24 uur op zich wachten. Schrijft Oogtv zaterdag.

Dat blijkt uit onderzoek van een verslaggever van het Dagblad van het Noorden.

De verslaggever vroeg vrijdagochtend rond 10.00 uur de test aan en kon vervolgens om 12.30 uur terecht in het gebouw aan de Leonard Springerlaan. Zaterdagmiddag om 12.40 uur werd het resultaat van de test via de mail verstuurd, terwijl men aanvankelijk beloofde dat het testresultaat binnen 4 uur verstuurd zou worden. Een woordvoerder laat aan de krant weten dat men nog te maken heeft met kinderziektes. Het systeem dat in Martiniplaza gebruikt wordt voor de testresultaten sluit niet goed aan op het landelijke systeem.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het aanbieden van een snellere testuitslag mogelijk te maken. De krant schrijft dat het afnemen van de test in de snelteststraat wel erg soepel en gestructureerd verliep.

Update: Er zijn ook gevallen bekend dat het sneller gaat.