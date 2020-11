14-11-2020, Martin Nuver & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Uitslaande brand bij cafetaria in Beijum (video)

Groningen - Zaterdag rond 16:50 uur werd de brandweer van de stad opgeroepen voor een brand aan de Stoepemaheerd in Groningen.

Ter plaatse bleek er een brand te woedden in de keuken van een cafetaria. De brand is vermoedelijk ontstaan in de afzuigkap. Bij de brand komt veel rook vrij en het is uitslaand. De brandweer heeft daarom bij aankomst opgeschaald naar "middelbrand", wat betekend dat er een extra brandweerwagen wordt opgeroepen.









Via Twitter roept de brandweer mensen op die last hebben van de rook om de ramen en de deuren te sluiten en om ventilatie uit te schakelen.





Update 17:30 uur:

De brandweer meldt dat de brand onder controle is. Doordat de afvoerpijp van de afzuiging ook in de brand stond leek het alsof de brand door het dak kwam. Dat bleek niet het geval. Er worden nog een aantal nacontroles uitgevoerd op het dak. Alle medewerkers hebben het pand tijdig kunnen verlaten.





