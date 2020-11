14-11-2020, Facebook: Politie Ommelanden Midden

Hennepkwekerijen ontmanteld in Nieuwe Pekela & Oude Pekela

Nieuwe Pekela & Oude Pekela - De politie Ommelanden-Midden heeft vrijdag 13 november naar aanleiding van stankoverlastmeldingen en metingen van de netwerkbeheerder 3 hennepkwekerijen opgedoekt.

In Nieuwe Pekela werden 73 hennepplanten aangetroffen in een woning, ook werd er illegaal stroom afgetapt. In Oude Pekela werden er op 2 adressen hennepkwekerij gerelateerde activiteiten aangetroffen.





Op het eerste adres troffen we een hennepstekkerij aan. We troffen 67 moederplanten en 152 stekken aan. Op het tweede adres troffen we een zeer professionele hennepkwekerij aan. In de kwekerij was net geoogst, een deel van de oogst lag als het ware op ons te wachten, bijna 2 kilogram aan natte henneptoppen. Op de zolder van het pand bleken circa 256 hennepplanten te hebben gestaan.









De politie meldt dat tegen alle verdachten een onderzoek loopt.

Opvallend was dat alle kwekerijen gehuisvest waren in rijtjeswoningen. Het kweken van hennep brengt risico's met zich mee zoals: brandgevaar, wateroverlast, stank, en schade aan woningen.





