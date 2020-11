14-11-2020, Persbericht Gemeente Midden-Groningen

Uitreiking twee Koninklijke Onderscheidingen brandweervrijwilliger

Hoogezand - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte zaterdag 14 november tussen 19.30 en 21.00 uur twee Koninklijke Onderscheidingen uit.

Dit aan Dhr. Haaijer (oud-brandweerman van de post Slochteren) en aan Dhr. Van Gijssel (brandweerman van de post Harkstede). De uitreiking zou in april van dit jaar plaatsvinden tijdens de gezamenlijke korpsbindingsavond van Harkstede, Slochteren en Siddeburen, maar door coronamaatregelen kon dat niet. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Ingrid van Elst (teamleider Brandweerzorg Veiligheidsregio Groningen) gaan nu persoonlijk bij de brandweermannen langs om hun de onderscheiding thuis uit te reiken.

De ene in de tankautospuit van de brandweer en de ander per auto. Beide brandweermannen krijgen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Adriaan Hoogendoorn: “Ik feliciteer de twee brandweermannen van harte met hun Koninklijke Onderscheiding. Beide hebben als brandweervrijwilliger een langdurige bijdrage geleverd aan de veiligheid van hun woonplaats en onze regio. Helaas kunnen we, door corona, de onderscheidingen niet samen met hun collega’s uitreiken.

Door bij hen thuis langs te gaan met de brandweerauto, proberen we er voor hen toch een bijzonder moment van te maken. Zaterdag 31 oktober hebben we het ook op deze manier gedaan bij de brandweermannen van het korps Hoogezand-Sappemeer en daar viel de alternatieve manier van uitreiken in goede aarde.”

Het gaat om de volgende gedecoreerden:

- De heer G.M. (Gertjan) Haaijer, 43 jaar uit Slochteren. Hij was 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij is al jaren werkzaam en werkt nu nog steeds als beroepsbrandweerman in de stad Groningen van de Veiligheidsregio Groningen. Zijn functies als vrijwilliger waren: manschap, brandweerchauffeur zwaar en voertuigbediener tankautospuit in de rang van Hoofdbrandwacht. Hij zou de onderscheiding in april van dit jaar krijgen, waar meerdere onderscheidingen uitgereikt zouden worden. Deze avond in april van dit jaar ging echter niet door wegens corona. Nu, 1,5 jaar na zijn afscheid, krijgt hij zijn onderscheiding alsnog.

- De heer J.F. (Jan Fokken) van Gijssel, 54 jaar uit Scharmer. Hij is al 31 jaar lid van de vrijwillige brandweer, inmiddels ook al jaren in de functie van ploegchef, bevelvoerder en oefenleider. Zijn rang is Brandmeester. Van Gijssel is ook instructeur bij BON brandweeropleidingen en zorgt zo mede voor het opleiden van nieuwe brandweermensen.