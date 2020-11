15-11-2020, 112Groningen.nl

Bestuurder (18) aangehouden na achtervolging in Delfzijl

Delfzijl - De politie Ommelanden Noord heeft afgelopen nacht na een achtervolging een beginnende bestuurder van 18 jaar uit Delfzijl aangehouden.

Agenten gaven ter hoogte van de Kustweg in Delfzijl de bestuurder een stopteken voor een algemene verkeerscontrole. De bestuurder negeerde het stopteken en ging er met een hoge snelheid vandoor. Dit melden bronnen aan 112Groningen en de politie bevestigd dit.





Het lukte de politie om net buiten Delfzijl op de Hogelandsterweg het voertuig tot stiltand te krijgen. De bestuurder werd toen aangehouden.









Het is onbekend waarom de bestuurder er vandoor ging. De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of drugs. Zijn rijbewijs is in beslag genomen vanwege gevaarlijk rijgedrag.