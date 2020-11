15-11-2020, Bron Oogtv.nl & Archief beelden: Robin Feunekes, Joey Lameris & Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Harense Sportvereniging na brand in gymzaal: “De reacties zijn zo hartverwarmend”

Haren - Hartverwarmend. Zo noemt voorzitter Marjan van Ittersum van de Harense Sportvereniging de reacties en donaties die de afgelopen dagen binnen zijn gekomen na de grote brand vorig weekend in gymzaal De Meet in Haren. Dat schrijft Oogtv.nl





Hoi Marjan! Jullie zijn vrijwel direct een doneeractie begonnen. Hoe gaat het daar mee?

“Ja, het gaat heel goed. We hebben inmiddels bijna 7.000 euro binnen van de beoogde 30.000 euro. Dus dat is echt super. Afgelopen dagen hebben we ook een vergadering gehad met onze trainers en daarbij hebben we vastgesteld dat we met deze 7.000 euro in ieder geval twee turntoestellen kunnen kopen. Dus dat is heel mooi nieuws.”





Jullie kunnen als vereniging deels terecht in een gymzaal aan de Rummerinkhof in Haren. Dat lijkt me ook heel mooi nieuws …

“Dat is het zeker. En daarbij ook alle lof voor de gemeente Groningen. Gisteren hebben we daar de eerste trainingen kunnen doen en dat is gewoon heel fijn en belangrijk. Als je als turnster te lang stilstaat dan is het net als met fietsen, je verleert het niet maar de finesse gaat er wel vanaf. De gymzaal die we nu gebruiken is de oude zaal van het Harens Lyceum. Deze is standaard ingericht met spullen als dikke matten en een kast. Maar niet de gespecialiseerde materialen die wij gebruiken. Dus die hopen we snel aan te kunnen schaffen zodat we ook weer op niveau kunnen trainen voor de aanstaande wedstrijden.”





Het is vandaag ruim een week na de brand. Hoe gaat het met de kinderen en de trainers?

“Met de kinderen gaat het goed. We hebben extra aandacht voor de kinderen die in de hal aan het trainen waren op het moment dat de brand uitbrak. Vorige week merkten we dat toen de vlammen uit het dak kwamen en de brandweerauto’s met loeiende sirenes aan kwamen rijden, het veel indruk maakte. Een ook nu als ze ergens rook uit een schoorsteen zien komen dat ze daar gelijk op reageren. Maar over het algemeen gaat het goed, en we blijven dit ook monitoren. Eén van onze trainsters is wel erg geschrokken. Zij heeft in gymzaal de Meet tien jaar lang vijf dagen in de week lesgegeven, dus zij moet dit nieuws echt even verwerken.”





Wanneer verwachten jullie de eerste turnspullen aan te kunnen schaffen?