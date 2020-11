16-11-2020, Rtvnoord.nl bron & archieffoto Grote Markt

Boerenprotest bij Huis Ten Bosch niet toegestaan

Niezijl - Groningse boeren doen dinsdag mee met een nieuwe actie tegen het beleid van de regering. De actie is op touw gezet door de Farmers Defence Force (FDF). Zegt Rtvnoord.nl

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar naar schatting 50 tot 150 boeren in onze provincie stappen maandagavond in de trekker voor een nieuw protest in Den Haag.

Vertrek vanaf Vlagtwedde en Niezijl

Onder meer vanuit Vlagtwedde en Niezijl vertrekken groepen boeren. 'En onderweg zullen er collega's aanhaken', verwacht Wim ten Den van de Trekkerclub Westerwolde. Roel Heemsta uit Niezijl denkt dat er vanaf het verzamelpunt op zijn bedrijf ongeveer 15 trekkers richting Den Haag gaan.

Dinsdagochtend verzamelen boeren uit alle delen van het land zich bij Paleis Huis ten Bosch. Daar willen ze een noodkreet afleveren aan het Koningspaar. Het is de bedoeling dat de trekkers in een soort defilé langs het paleis rijden.

Update: Farmers Defence Force (FDF) mag dinsdag niet blijven demonstreren bij Huis ten Bosch in Den Haag. Wel mogen boeren in een optocht, een defilé, met trekkers langs het koninklijk paleis rijden.

