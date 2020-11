16-11-2020, www.isiswilleven.nl (Bron)

Stichting Chantal Wil Leven gaat verder op de naam Stichting Isis Wil Leven!

Veendam - Namens Stichting Chantal Wil Leven willen wij een ieder bedanken die ons heeft geholpen. Chantal leeft! Zonder jullie hulp, was dat onmogelijk geweest! Nu kan zij weer moeder zijn voor haar zieke dochter.

Deze operatie, met de complicaties die zij heeft, kan niet in Nederland worden uitgevoerd. Daarom wordt deze kostbare operatie niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekering.

Isis slaapt alle dagen 18-20 uren en kan niet goed meer zitten. Zij is altijd vermoeid, heeft nekpijn, hoofdpijn en veel last van misselijkheid. Naar buiten gaan met haar hond, afspreken met vriendinnen of naar school gaan is voor haar onmogelijk.

Daarom vraagt Stichting Isis Wil Leven (nogmaals) om hulp. Wil je een actie organiseren, kun je een euro missen of wil je helpen door de social media te delen?

Wij van Stichting Isis Wil Leven zijn blij met alle vormen van hulp! Want alle beetjes helpen!

Zeker in deze tijd van (Corona)crisis willen wij graag positiviteit uitdragen. Er lopen momenteel meerdere voor-wat-hoort-wat acties, die zijn te vinden op de donatie webshop van de website van Stichting Isis Wil Leven.

Kennen jullie de Gluurpieten al? In deze periode kunnen kinderen, op afstand, toch van de Sinterklaastijd genieten! Ook voor Stichting Isis Wil Leven kunnen mensen een Gluurpiet bestellen op www.isiswilleven.nl. Een raamsticker in verschillende kleuren, waarmee kinderen een Gluurpietentocht kunnen gaan maken.

Dit zijn de spelregels:

Bij het 1ste pietje maak je 10 paardensprongen net zoals het paard van Sinterklaas.

Bij het 2de pietje doe je een dansje.

Bij het 3de pietje zing je een sinterklaas liedje.

Bij het 4de pietje rijm je 2 woorden of zinnen aan elkaar.

Bij het 5de pietje hinkel je naar het volgende huis.

Wanneer je het 6de pietje ziet zwaai je naar de volgende persoon die je tegen komt.

Bij een wit pietje Tel je tot 10 of van 10 tot 0.

Stichting Isis Wil Leven hoopt zo vele kindjes wat feestvreugde te kunnen geven, als ook Isis, omdat haar operatie dan dichterbij zal komen!