16-11-2020, Rtv Drenthe & Thijs Huisman 112Groningen

Zes coronadoden in Symphonie Eelde

Eelde - Het coronavirus heeft in de afgelopen drie weken flink om zich heen gegrepen in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde, dat deel uitmaakt van Zorggroep Drenthe. Meldt Rtvdrenthe op hun website.