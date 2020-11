17-11-2020, Robert van der Veen - 112Groningen.nl & Tekstbron RTVNoord & Youtube Meternieuws.nl

Sfeer is gespannen bij boerenprotest in Den Haag

Niezijl - Groningse boeren doen dinsdag mee met een nieuwe actie tegen het beleid van de regering. De actie is op touw gezet door de Farmers Defence Force (FDF).

De exacte aantallen van de opkomst zijn niet bekend, maar naar schatting stappen 50 tot 150 boeren uit onze provincie maandagavond in de trekker voor het protest in Den Haag.

Onder meer vanuit Vlagtwedde en Niezijl vertrekken groepen boeren. Onderweg nasr Den Haag zullen er nog meer boeren aanhaken. Volgens de Groningse boeren is het niet de bedoeling dat de trekkers over de snelweg gaan. Via de binnenwegen zullen de trekkers naar de Hofstad rijden.



Meer lezen? Klik dan HIER om het volledige artikel te kunnen lezen. Update dinsdag: Boeren protesteren dinsdag in Den Haag en Leidschendam, maar een van de deelnemers is inmiddels door de politie meegenomen. 'Het is druk, de Koekamp (bij het Malieveld, red.) staat vol met trekkers', beschrijft RTV Noord-verslaggever Steven Radersma die ook in Den Haag is. 'Een trekker probeerde naar het paleis te rijden, die werd direct door politiebusjes achtervolgd.'Aldus Noord.