Vertraging op westelijke ringweg door verkeersongeluk

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de westelijke ringweg zijn maandagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf ter hoogte van de afrit Peizerweg op de rijbaan vanaf Vinkhuizen richting Martiniplaza. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Bij het ongeluk is een bestelbus achterop een personenauto gebotst. Daarbij is er niemand gewond geraakt, wel ontstond er de nodige schade.





Door het ongeluk werd één rijstrook afgesloten door Rijkswaterstaat, dit zorgde voor een lange file. De bestelbus moest afgesleept worden door een bergingsbedrijf. De andere auto kon op eigen kracht verder rijden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.