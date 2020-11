16-11-2020, 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Steekincident na verkeersruzie bij Kolham (Video)

Kolham - Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een geweldsincident in op de Rengerslaan in Kolham. Het slachtoffer wist nog naar de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand te komen.

De melding van het geweldsincident kwam omstreeks half negen bij de hulpdiensten binnen, die daarop massaal ter plaatse werden gestuurd door de meldkamer.

Bij het geweldsincident zou iemand zijn neergestoken. Het ging om een verkeersruzie.





De hulpdiensten, waaronder meerdere politie-eenheden, een ambulance en een traumateam waren snel ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Medewerkers van de ambulancedienst hebben het slachtoffer ter plekke gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn/ haar verwondingen. Het ambulancepersoneel kreeg hierbij medische assistentie van het Mobiel Medisch Team, het MMT, die door de slechte weersomstandigheden met een auto ter plaatse kwamen.





De politie is na het incident meteen een onderzoek gestart naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Ook zoekt de politie nog uit welke personen betrokken waren bij de mogelijke steekpartij. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is ook nog niks bekend.

Update: Er is een verdachte voor dit steekincident aangehouden. De politie doet onderzoek op de plaats delict, zullen de verdachte en getuigen gaan horen en zijn uiteraard ook op zoek naar aanvullende getuigen en/of camerabeelden van de omgeving.