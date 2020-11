17-11-2020, 112Groningen

Ramen vallen naar beneden in Stadskanaal

Stadskanaal - Bij de Hoofdstraat in Stadskanaal zijn dinsdagmorgen ramen naar beneden gekomen, vermoedelijk is de wind de oorzaak hiervan. Het ging om de vijfde verdieping van boven, zo`n veertig meter hoog.

De weg voor de flat werd afgesloten en afgezet met lint. Gelukkig werd niemand geraakt voor zover bekend. De ramen worden gerepareerd.