De mannen die zeer waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de overval, zijn eerder die avond gefilmd door een bewakingscamera op de Oosterstraat. Een uur voor de overval, rond 21:30 uur, stonden deze verdachten aan het begin van de Papengang. In het programma Opsporing Verzocht worden dinsdagavond 17 november de beelden getoond. Hierop is ook te zien dat de mannen lange tijd met z’n vieren waren. Mogelijk heeft één van hen tijdens de overval op de uitkijk gestaan. Het programma is dinsdagavond 17 november te bekijken op npo 1 om 20:35 en op woensdagmiddag 18 november op npo 2 om 13:40

Informatie

Heeft u nu al informatie over die bewuste avond wat mogelijk verband houdt met deze overval? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de Opsporingstiplijn 0800 – 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.