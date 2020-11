17-11-2020, Bron: OM.nl

Celstraffen geëist tegen trio dat Pakistaanse student gijzelt voor losgeld

Groningen - Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft vandaag voor de rechtbank in Groningen wegens medeplegen van een gijzeling en medeplegen van afpersing langdurige gevangenisstraffen geëist tegen drie verdachten (37, 24 en 22 jaar oud).

De drie worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de ontvoering begin dit jaar van een in Groningen woonachtige Pakistaanse student.

Tegen de oudste verdachte eist de officier negen jaar celstraf en tegen de andere twee verdachten elk acht jaar cel.

De ontvoering werd woensdag 22 januari 2020 bekend bij de politie in Groningen. Die dag werd de in Pakistan woonachtige vader van de ontvoerde student gebeld met een Nederlands 06-nummer en kreeg hij zijn zoon aan de lijn, die vertelde dat hij was ontvoerd.

Losgeld in bitcoin

In een daarop volgend videogesprek herkende hij zijn zoon aan zijn trui en zag hij dat het slachtoffer geblinddoekt was. Tijdens dit videogesprek werd een elektrische zaag gehouden bij het hoofd van het slachtoffer.

De aanvankelijke losgeldeis bedroeg 10 miljoen dollar, te betalen in bitcoin, maar dit bedrag werd al snel teruggebracht naar 250.000 dollar. De ontvoerder dreigde de vingers van zijn zoon af te knippen, en zelfs om hem het leven te brengen, als de politie werd ingeschakeld. Via WhatsApp kreeg de vader de gegevens van een bitcoinwallet waarop het losgeld moest worden gestort.

Politie en Openbaar Ministerie stelden direct een Team grootschalige Opsporing (TGO) in na de melding, onder de naam ‘Oleander’. Het slachtoffer bleek dinsdagavond 21 januari voor het laatst gezien toen hij rond 21:30 de woning van een vriendin verliet. Vanaf dat moment ontbrak elk spoor. De ontvoerders belden de vader enkele uren later, woensdagochtend 22 januari om 05:15 uur, Nederlandse tijd, op met de losgeldeis.

Geblinddoekt

Na de kidnap werd bij twee pintransacties op woensdag en donderdag 22 en 23 januari 950 euro van de rekening van het slachtoffer gehaald.

Het mobiele nummer dat de ontvoerders gebruikten werd donderdag 23 januari getraceerd naar een woning aan de Kometenstraat, waar negen mensen stonden in geschreven. Het arrestatieteam van de politie ging om 23:40 uur het pand binnen. Op de bovenste etage werd het slachtoffer levend, maar gewond, aangetroffen, liggend op een slaapbank, geblinddoekt en vastgebonden aan handen en voeten. Een 37-jarige verdachte sprong van het balkon om te ontsnappen aan het arrestatieteam.

Het slachtoffer kreeg medische hulp en verklaarde te zijn geslagen en gestoken. In de ambulance naar het ziekenhuis verklaarde hij dat er meerdere personen betrokken waren bij de kidnap.

Opgerold in tapijten

Een 24-jarige medeverdachte meldde zichzelf de volgende dag bij de politie, waar hij een uitgebreide en bekennende verklaring aflegde over zijn eigen betrokkenheid en die van de medeverdachten: de 37-jarige verdachte die vanaf het balkon was gesprongen om uit handen van de politie te blijven en van een derde medeverdachte, een 22-jarige man uit Hoogezand.

“Alle drie de verdachten hebben bekend aanwezig te zijn geweest op het moment van de ontvoering maar wijzen voor wat betreft het initiatief en bepaalde handelingen naar elkaar en voelen zich door elkaar onder druk gezet”, aldus de officier op zitting.

In achterbak van auto geduwd

“Het onderzoek heeft niet uitgewezen dat er nog andere personen dan deze drie verdachten waren betrokken. Hoewel tegen het slachtoffer is gezegd dat ze handelden in opdracht van een ander, is dat niet gebleken. De 24-jarige verdachte verklaart wel over een tipgever, een kennis in Pakistan of Dubai, die zou meedelen in de buit, maar tot op heden is niet duidelijk geworden hoe en waarom de verdachten juist de student als slachtoffer hadden uitgekozen.”

Het slachtoffer heeft een uitgebreide verklaring afgelegd nadat hij het ziekenhuis kon verlaten. Daaruit blijkt dat hij dinsdagavond 21 januari op de Parkweg plotseling in de achterbak van een auto werd geduwd nadat hij de woning van een vriendin had verlaten en naar huis liep. Toen hij zich verzette, werd hij geschopt en geslagen, kreeg hij een mes tegen zijn hoofd en hals gedrukt, werd hij gebonden aan handen en voeten, een sok in zijn mond, geblinddoekt en uiteindelijk gerold in tapijten.

Verdachten wijzen naar elkaar

De vader kreeg 48 uur om het losgeld over te maken. “Als hij dat niet deed zou hij zijn zoon niet meer terug zien. Ze zeiden dat ze niet meer in Nederland waren en contacten hadden over de hele wereld, waaronder Pakistan. Als ze naar de politie gingen zouden ze zijn vrienden en familie vermoorden. Ze vertelden dat ze hem in de gaten hadden gehouden en dat er mensen waren die zijn woning in de gaten hielden om te kijken of de politie was gebeld”, aldus de officier.

Volgens het Openbaar Ministerie waren alle drie verdachten aanwezig toen het slachtoffer in de auto werd geduwd. Ook waren ze alle drie aanwezig toen hij uit de auto werd gehaald en naar de kamer werd gebracht waar hij twee dagen lang zou worden vastgehouden.

De verdachten verklaren verschillend wie verantwoordelijk was voor het plan en de voorbereidingen, de wetenschap over wat er die avond stond te gebeuren en de mate van vrijwilligheid om hieraan mee te (blijven) doen. De 24-jarige en de 37-jarige verdachte wijzen naar elkaar als organisator. Beiden zeggen door elkaar onder druk te zijn gezet. De 22-jarige man uit Hoogezand “doet alsof hij geen flauw benul van had wat er stond te gebeuren”, aldus de officier

Kidnap maandenlang voorbereid

Maar volgens de officier bewijzen de resultaten van zoekingen, getuigenverklaringen, financieel en telecomonderzoek, forensisch onderzoek en onderzoek aan in beslag genomen gegevensdragers “dat alle drie de verdachten al geruime tijd en volledig op de hoogte waren van het plan en betrokken waren bij de voorbereidingen en de daadwerkelijke uitvoering. Er is werkelijk geen enkele aanwijzing dat ze dit tegen hun zin of onder druk van een medeverdachte hebben gedaan.”

Al vijf maanden voor de ontvoering – vanaf eind augustus 2019 – werd al informatie verzameld over het slachtoffer en zijn familie en probeerden ze in contact te komen met het slachtoffer via een fake Facebook-account en een fake WhatsApp-account.

De dag voor de ontvoering probeerden de verdachten het slachtoffer naar een café te lokken, maar de student vertrouwde de ‘vreemde’ WhatsApp-berichten niet. Uiteindelijk postten de verdachten urenlang bij een woning van een vriendin van het slachtoffer, en sloegen toe toen hij naar buiten kwam en naar huis liep.

Afpersing

“Alle verdachten hebben zich enkel en alleen laten leiden door de enorme losgeldsom die in het verschiet lag en hebben zich op geen enkel moment bedacht wat dit voor het slachtoffer en zijn familie zou betekenen.” Volgens de officier hadden de verdachten onderling afgesproken gelijk te delen in de buit.

“Uit alle bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat alle drie de verdachten al maanden voor 21 januari 2020 betrokken waren bij het plan om het slachtoffer wederrechtelijk van zijn vrijheid te beroven met als enige doel om snel veel geld te verdienen door zijn vader om losgeld te vragen - gijzeling dus. Gedurende de uitvoering en nadat al het nodige geweld was toegepast, heeft het slachtoffer, in aanwezigheid van alle drie de verdachten, zijn portemonnee en zijn pincode afgegeven; afpersing.”

‘Onbezorgde leven slachtoffer beschadigd’

“Wie als eerste met het idee kwam of het plan heeft bedacht doet niet ter zake. Alle drie waren ze betrokken bij en op de hoogte van het plan en hebben ze in de voorbereiding en uitvoering van de feiten hun wezenlijke aandeel gehad.“

Het slachtoffer is voor het leven getekend, benadrukte de officier in haar requisitoir: “Ruim twee dagen lang is hij gekneveld en geblinddoekt geweest, kreeg hij een sok in zijn mond, werd hij in een tapijt gerold, gestoken, geslagen en geschopt. Verdachten hebben geen enkel oog gehad voor de gevolgen voor het slachtoffer en zijn familie. (…) Het slachtoffer heeft na zijn verklaringen Nederland direct verlaten om nooit meer terug te keren. Het onbezorgde leven van een student is door deze verdachten vreselijk beschadigd.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.