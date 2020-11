17-11-2020, H. Frans 112Gr.

Maaimachine brandt uit bij Midwolda

Midwolda - Aan de Niesoordlaan in Midwolda is dinsdag rond het middaguur brand ontstaan in een maaimachine.

De trekker van het waterschap was bezig met maaiwerkzaamheden. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder van de trekker te controleren. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. De trekker is volledig uitgebrand.