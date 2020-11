17-11-2020, RIVM & Oogtv

Dag update Corona & 56 nieuwe coronabesmettingen in de regio

Landelijk - Het RIVM meldt 4320 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 79 nieuwe ziekenhuisopnames en 88 nieuwe doden gemeld.

Weekoverzicht: Totaal afgelopen 7 dagen 37706 COVID-19 besmettingen en 614 nieuwe ziekenhuisopnames en 479 overleden.

Regio Groningen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds maandagochtend toegenomen met 21 infecties. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die dinsdagmiddag werden gepubliceerd. In de rest van de provincie werden nog eens 35 nieuwe besmettingen vastgesteld. Zegt Oogtv.nl

Het RIVM registreerde 20 minder infecties in de gemeente Groningen dan maandag. Het aantal nieuwe besmettingen in de gehele provincie daalde juist ten opzichte van de voorgaande 24 uur (39 minder). In de Ommelanden vond de GGD de meeste besmettingen in de gemeente Midden-Groningen(14).

Er werden geen ziekenhuisopnames of overlijdens geregistreerd. Afgelopen maandag twee ziekenhuisopnames gemeld in de provincie.