Grote zoektocht naar gevluchte man bij Midwolda

Midwolda - De politie heeft vanavond met verschillende politie-eenheden en politiehonden gezocht naar een man die was gevlucht bij een verkeerscontrole in Midwolda.

De man ging er lopend vandoor toen de politie naar zijn papieren vroeg. Om de man te vinden had de politie onder andere Burgernet ingeschakeld.



Na een zoektocht met verschillende politie-eenheden, politiehonden, en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee is het niet gelukt om de man te vinden.



Het voertuig waar de man in reed is doorzocht door de politie en is daarna afgesleept door een berger.



Heeft u informatie over het incident, kunt u contact opnemen met de politie. U kunt de politie bereiken op het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.





Dvhn