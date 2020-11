18-11-2020, Martin Nuver 112Gr.

Zwaargewonde: Glazenwasser zakt met hoogwerker weg door mogelijke sinkhole (Video)

Groningen - Bij het Zernikeplein in de stad is woensdagmorgen om 07:20 uur een hoogwerker omgevallen. Deze zakte weg in de grond met 1 wiel. Als het een kleine sinkhole is, wordt bekeken. Dit is nog niet bevestigd.

In het bakje zat een glazenwasser die net was begonnen met ramen wassen. Ook de traumahelikopter kwam ter assistentie van de ambulancedienst vanwege de ernst. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Zernikeplein was urenlang afgezet en de VOA doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Ook de Inspectie SZW kwam om 10:30 ter plaatse voor onderzoek.