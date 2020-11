18-11-2020, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Twee katten beschoten met een luchtbuks

Holwierde - Vrijdag 13 november 2020 zijn er in Holwierde twee katten met een luchtbuks beschoten. Hiervan is aangifte bij de politie gedaan.

Zijn er mensen die iets hebben gezien, of zijn er nog meer slachtoffers neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

(O.v.v. van nummer 2020318819)