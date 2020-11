18-11-2020, ingezonden mededeling

Drie dingen waarvoor je de CNC frees in kunt zetten

Groningen - Je kunt tegenwoordig allerlei verschillende methodes gebruiken om een object te creëren.

Zo kan er gekozen worden voor het 3D printen van een ontwerp, maar je kunt hiervoor ook naar een CNC shop gaan. Hier kan onder meer freeswerk ingezet worden voor het produceren van een item. Hiervoor wordt dus een machine ingezet wat bekend staat onder de naam CNC frees. Met zo’n apparaat kun je veel verschillende soorten figuren zagen uit hout. Dit is bijvoorbeeld handig voor de bouwers van een theaterdecor, maar je kunt er ook prachtige items mee maken voor in je interieur. Bovendien kun je met een frees mooie unieke en persoonlijke cadeaus creëren. Je kunt hierbij onder andere denken aan de drie dingen die genoemd worden in dit artikel.

Logo

Als je de eigenaar bent van een bedrijf dan kun je een CNC frees gebruiken voor diverse doeleinden. Zo kun je met de machine bijvoorbeeld het logo halen uit een stuk hout. Je kunt het vervolgens op de gevel van het bedrijfspand zetten, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden met een gefreesde logo. Bovendien kun je met behulp van een freesmachine een specifiek ontwerp erg vaak herhalen. Je kunt het logo dus verscheiden keren op exact dezelfde manier laten produceren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je het wilt gaan verkopen.

Woorden uit hout frezen

Naast hele logo’s is het met behulp van een CNC freesmachine ook mogelijk om woorden of letters te halen uit het hout. Dit kan zeker ingezet worden als je nog een cadeau zoekt. Zo kun je bijvoorbeeld de naam van de jarige uit het hout laten frezen. Daarnaast kan een bedrijfseigenaar hier ook weer handig gebruik van maken. De gefreesde woorden zijn bijvoorbeeld uiterst geschikt op een gevel van een restaurant of café. Hierbij moet je natuurlijk het lettertype kiezen, maar ook de grootte. De gewenste tekst zal dan op maat gefreesd worden.

Figuren

Niet alleen logo’s en woorden kunnen gefreesd worden met behulp van zo’n speciale machine. Het frezen van figuren is namelijk ook zeker mogelijk. Dit kan tevens weer een mooi cadeau maken. Zo kun je voor een groot liefhebber van Pokémon Pikachu laten frezen, terwijl een presentje voor een fan van een voetbalclub zoals FC Groningen in de vorm van een gefreesd hoofd van Arjen Robben of het logo leuk zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan gefreesd worden.