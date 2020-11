18-11-2020, RIVM

Dag update Corona & Week overzicht

Landelijk - Dag update: Het RIVM meldt 4628 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 107 nieuwe ziekenhuisopnames en 84 nieuwe doden gemeld.

Weekoverzicht: Totaal afgelopen 7 dagen 36911 COVID-19 besmettingen en 645 nieuwe ziekenhuisopnames en 486 overleden.

Week overzicht

Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 voor de tweede week op rij gedaald ten opzichte van de week daarvoor. De huidige afname van meldingen en ziekenhuisopnames is in lijn met de berekeningen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voorafgaand aan de maatregelen heeft gemaakt. In alle regio’s is het aantal meldingen afgenomen. De daling in het aantal positief geteste personen, ziekenhuis- en IC intensive care -opnames van deze week is echter duidelijk minder groot dan de week daarvoor.

Het aantal mensen dat andere mensen kan besmetten met het coronavirus, SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, is deze week geschat op bijna 118.000 personen (ondergrens 83.000 – 150.000 bovengrens). De daling van het aantal COVID-19 besmettelijke mensen in Nederland gaat in oktober en november veel langzamer dan tijdens de eerste golf in maart en april (Figuur 1). Dat is goed te zien in het verloop van aantal besmettelijke personen.

Op 24 maart waren er 169.000 besmettelijke personen in Nederland. Dat aantal daalde in drie weken tijd met 43% naar 96.000 besmettelijke personen op 14 april. Op 15 oktober waren er 159.000 besmettelijke personen in Nederland. In de afgelopen drie weken is dat aantal met 25% gedaald, naar 118.000 besmettelijke personen op 5 november.