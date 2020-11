18-11-2020, ingezonden mededeling

In 2021 besparen op de zorgpremie

Groningen - Langzaam maar zeker nadert het einde van het jaar, waardoor zorgverzekeraars hun zorgpremies voor 2021 bekendmaken. Het zit er dik in dat jouw premie aankomend jaar stijgt.

De meeste zorgverzekeringen worden namelijk duurder in vergelijking met dit jaar. Uiteraard wil jij in 2021 niet onnodig veel betalen voor jouw zorgverzekering. Gelukkig hoeft dat ook niet, want er zijn manieren om te besparen op de zorgpremie in 2021. Benieuwd hoe je dat doet? Wij geven je in deze tekst een aantal handvatten.



Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar

Zoals je ongetwijfeld wel weet, kun je bij talloze zorgverzekeraars een zorgverzekering afsluiten. De inhoud van de basisverzekering komt vaak overeen. Daarom denkt menig Nederlander dat een zorgverzekering overal even duur is. Dit is een misvatting. Sterker nog, de premies die zorgverzekeraars hanteren voor een basisverzekering kunnen zelfs flink van elkaar verschillen. Daarom is een zorgverzekering vergelijken aan te raden. Door een vergelijking te maken, zie jij direct hoe hoog de premie van een verzekering is. Hierdoor is het niet lastig om te besparen op de zorgpremie in 2021.





Verhoog jouw eigen risico

Ben je student? Dan heb je het financieel mogelijk niet al te breed. Daarom is het mooi meegenomen als jij kunt besparen op de zorgpremie in 2021. Je kunt in dat geval op zoek gaan naar een voordelige studenten zorgverzekering. Helaas biedt niet iedere verzekeraar zo’n verzekering aan. Dit betekent niet dat je niet kunt besparen op de premie. Jij kunt namelijk het eigen risico verhogen. Wanneer jij jouw eigen risico verhoogt, gaat de premie omlaag. Een hoger eigen risico kan ook nadelig zijn. Jij draait dan namelijk op voor een hoger deel van de kosten wanneer jou iets overkomt.





Laat aanvullende verzekeringen achterwege

In Nederland moet iedereen vanaf 18 jaar een zorgverzekering afsluiten. De basisverzekering is verplicht. Met deze verzekering ben je onder andere verzekerd voor de huisarts. De tandarts en fysiotherapeut vallen hier niet onder deze verzekering. Wil jij je hier ook voor verzekeren? Dan moet je naast de basisverzekering aanvullende verzekeringen afsluiten. Bedenk je wel dat de premie hoger uitvalt wanneer jij aanvullende verzekeringen afsluit. Wil jij besparen op de zorgpremie in 2021? Kies dan alleen voor de basisverzekering en laat aanvullende verzekeringen achterwege.